Москва, 10 февраля, 2023, 13:59 — ИА Регнум. Руководство Банка России приняло решение не менять ключевую ставку и оставило её на уровне 7,5%. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба финансового регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Центральный банк России

В Центробанке отметили, что инфляционные ожидания в стране всё ещё повышенные, хотя и несколько снизились. Отмечается, что ситуация в РФ развивается лучше прогнозов ЦБ, сделанных в октябре 2022 года.

«По прогнозу Банка России, с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0–7,0% в 2023 году и вернётся к 4% в 2024 году», — говорится в сообщении.

Напомним, руководство ЦБ РФ также оставляло ключевую ставку на уровне 7,5% во время заседаний в октябре и декабре 2022 года.