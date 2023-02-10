Москва, 10 февраля, 2023, 13:13 — ИА Регнум. Оглашение послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию состоится 21 февраля в Гостином дворе. Об этом 10 февраля рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«21 февраля президент РФ обратится к Федеральному собранию. Состоится это в Гостином дворе», — сказал он.

Также представитель Кремля уточнил, что в своём послании глава российского государства сделает акцент на текущей ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что масштабный митинг-концерт, в котором, вероятно, будет принимать участие президент России Владимир Путин, может состояться 22 февраля в Москве.