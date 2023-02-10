Москва, 10 февраля, 2023, 09:07 — ИА Регнум. Масштабный митинг-концерт, в котором, вероятно, будет принимать участие президент России Владимир Путин, может состояться 22 февраля в Москве. Мероприятие может стать своего рода «продолжением» послания российского лидера Федеральному собранию. Об этом 10 февраля сообщает РБК со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Отмечается, что изданию сообщили о возможности проведения такого массового мероприятия три знакомых с ситуацией источника, которые также уточнили, что наиболее вероятным местом проведения такого митинга-концерта могут стать Лужники.

При этом один из источников заметил, что такое мероприятие можно будет считать «продолжением» послания президента России Федеральному собранию. Также добавляется, что, кроме митинга-концерта, в данный момент ведется обсуждение возможности организации в Лужниках различных площадок на военно-патриотическую тематику, однако на данный момент ещё нет окончательных решений.

В то же время, указывается, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на запрос издания по этому поводу, что ему «пока нечего сказать» о возможности проведения такого мероприятия в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что Россия никому не хамит, но отвечать на такого рода вещи следует зеркально.