Бахмут, ДНР, 10 февраля, 2023, 08:52 — ИА Регнум. Все дороги рядом с городом Артёмовском (ДНР) находятся под огневым контролем российских войск, сообщил 10 февраля советник врио главы республики Ян Гагин.

Александр Гальперин/РИА Новости Танкисты ВС РФ в зоне проведения спецоперации

Напомним, в своей сводке на утро 10 февраля Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска ведут наступление на артёмовском, а также на купянском, лиманском, авдеевском и новопавловском направлениях.

По данным Киева, основные бои идут в районах Кременной, Артёмовска, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара. Российские военные активно используют для ударов по ВСУ авиацию.