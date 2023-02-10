Донецк, 10 февраля 2023, 23:36 — REGNUM Расчёт реактивного артиллерийского дивизиона под руководством рядового Лаврентия Степанова, уничтожив вражескую технику, отбил атаки противника, сообщает 10 февраля телеграм-канал Министерства обороны России.

Залп РСЗО
Залп РСЗО
Mil.ru

Расчёт Степанова выполнял задачи по артиллерийской поддержке наступающих российских подразделений.

Боевики ВФУ предприняли попытку атаки позиций российских войск. Наши военнослужащие приняли неравный бой с врагом.

Оказавшись в условиях огневого воздействия противника, расчёт Степанова в кратчайшие сроки сориентировался в сложившейся обстановке, своевременно занял выгодную позицию и приступил к поражению объектов противника.

Расчетом, в котором действовал Лаврентий, было уничтожено пять единиц техники противника, что позволило отразить две атаки ВСУ.

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