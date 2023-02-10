Москва, 10 февраля, 2023, 08:09 — ИА Регнум. Столкновение одного легкового автомобиля и двух грузовых произошло в районе дома №112 на Ленинградском шоссе в Москве. Об этом 10 февраля сообщает московский департамент транспорта в своём телеграм-канале.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Машина ДПС

«На Ленинградском шоссе в районе дома 112 произошло ДТП с участием легкового автомобиля и двух грузовиков», — говорится в сообщении.

Также указывается, что из-за аварии движение транспорта в сторону области идёт только по двум полосам из пяти, и добавляется, что на месте ДТП работают сотрудники оперативных служб. Обстоятельства инцидента и данные о пострадавших уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, В городе Губкине Белгородской области 9 февраля столкнулись маршрутка и два легковых автомобиля, в результате чего пострадали пять человек.