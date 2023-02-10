Российские военные раздали сирийцам 38,5 тонны гуманитарной помощи
Военнослужащие российской группировки в Сирии оказывают гуманитарную помощь населению Сирии
Алеппо, Сирия, 10 февраля, 2023, 06:33 — ИА Регнум. Российские военнослужащие продолжают принимать участие в ликвидации последствий землетрясения в сирийских провинциях Латакия, Алеппо и Хама, сообщает 10 февраля телеграм-канал Министерства обороны России.
С 6 февраля из-под завалов спасено 47 человек, медицинская помощь оказана 225 сирийским гражданам, организована раздача нуждающимся 38,5 тонны гуманитарной помощи (продуктовых наборов и предметов первой необходимости).
Военнослужащие российской группировки войск в Сирийской Арабской Республике в составе сводных отрядов продолжают выполнять мероприятия по разбору завалов, устранять последствия землетрясений.
Российские военные будут продолжать работу по оказанию гуманитарной помощи пострадавшему населению Сирии.
Напомним, что жертвами разрушительного землетрясения в Сирии стали более трёх тысяч человек.