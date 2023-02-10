Алеппо, Сирия, 10 февраля, 2023, 06:33 — ИА Регнум. Российские военнослужащие продолжают принимать участие в ликвидации последствий землетрясения в сирийских провинциях Латакия, Алеппо и Хама, сообщает 10 февраля телеграм-канал Министерства обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

С 6 февраля из-под завалов спасено 47 человек, медицинская помощь оказана 225 сирийским гражданам, организована раздача нуждающимся 38,5 тонны гуманитарной помощи (продуктовых наборов и предметов первой необходимости).

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Военнослужащие российской группировки войск в Сирийской Арабской Республике в составе сводных отрядов продолжают выполнять мероприятия по разбору завалов, устранять последствия землетрясений.

Российские военные будут продолжать работу по оказанию гуманитарной помощи пострадавшему населению Сирии.

Напомним, что жертвами разрушительного землетрясения в Сирии стали более трёх тысяч человек.