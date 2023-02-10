Вашингтон, 10 февраля, 2023, 04:16 — ИА Регнум. Необходимость сотрудничества с Россией в Арктике по важным вопросам следует признать в Вашингтоне. Такое заявление сделал 9 февраля директор российского отдела в совете нацбезопасности США Крис Кофрон на мероприятии центра Вудро Вильсона.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Как пояснил Кофрон, США сделали исключение для сотрудничества с Россией в космосе и по вопросам жизни и смерти. По мнению Кофрона, такая же модель может быть использована и для совместного сотрудничества в Арктике по ключевым вопросам.

При этом Кофрон указал, что пока не завершён украинский конфликт, серьёзного сотрудничества с Россией добиться вряд ли удастся.

«В контексте Арктики Россия настроена оборонительно. Мы не думаем, что Россия будет сотрудничать добросовестно с другими арктическими странами. Похоже, Россия увязала сотрудничество во всех сферах с нашей поддержкой Украины», — отметил Кофрон и предположил, что Россия наращивает вооружённые силы в Арктике с целью держать под контролем данный регион.