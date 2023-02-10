NOS: МИД Нидерландов вызвал посла России Шульгина после заявлений на следствия по делу о рейсе MH17

Амстердам, , 03:18 — REGNUM Министерство иностранных дел (МИД) Нидерландов вызвало посла России в Амстердаме Александра Шульгина после заявлений, сделанных Совместной следственной группой (ССГ) по делу о крушении рейса MH17, 9 февраля передала Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на нидерландского премьер-министра Марка Рютте.

Нидерланды (сс) hanspetersmits

По словам главы правительства, российский дипломат был вызван в МИД в связи с новыми выводами Совместной следственной группы о том, что к катастрофе якобы причастны власти РФ, будто бы передавшие Донецкой Народной Республике зенитно-ракетный комплекс ЗРК «Бук». Рютте добавил, что Шульгина ожидают для объяснений по указанному поводу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее следствие по делу о MH17 представило запись телефонной беседы от 2017 года, в которой якобы участвовали бывший глава ЛНР Игорь Плотницкий и президент России Владимир Путин. При этом разговор не касался разбившегося в 2014 году малайзийского Boeing.

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