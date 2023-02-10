Правительство Италии выделило Турции и Сирии €11 млн финансовой помощи

Рим, , 00:52 — REGNUM Итальянские власти согласовали выделение Турции и Сирии €11 млн для срочной финансовой помощи и содействия жителям указанных стран, которые пострадали от разрушительного землетрясения, 9 февраля сообщило на своем сайте правительство Италии.

Помощь выжившим Цитата из х/ф «Землетрясение». реж. Сарик Андреасян. 2016. Россия

Кроме того, республика решила объявить на полгода чрезвычайное положение для проведения операций за рубежом.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что китайское правительство направит 30 млн юаней (около $4,4 млн) на оказание гуманитарной помощи населению Сирии.

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