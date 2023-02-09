Евросоюз не знает, где находятся активы ЦБ России, и поэтому не может их передать Киеву

Брюссель, , 23:41 — REGNUM Местонахождение 86% замороженных активов Центробанка (ЦБ) России никому не известно, поэтому у Евросоюза нет возможности передать их Киеву. Об этом 9 февраля сообщает агентство Bloomberg.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным агентства, в документе, подготовленном для лидеров ЕС к саммиту с участием президента Украины Владимира Зеленского, юридическая служба ЕС фактически подтвердила, что не знает местонахождение 86% замороженных активов ЦБ России. Общий размер активов оценивается в $258 млрд, из этой суммы на сегодняшний день установлено местонахождение не более $36,4 млрд.

Как отмечает юридическая служба ЕС, чтобы передать российские активы Киеву, их надо сначала найти. Но сначала властям Евросоюза необходимо разобраться, какая конкретно сумма активов ЦБ России и других госструктур была заморожена в ЕС, включая коммерческие банки. Финансовая целесообразность передачи замороженных средств России Киеву будет зависеть напрямую от того, какая часть средств будет в итоге найдена.

Юридическая служба порекомендовала ЕС в создавшейся ситуации «работать с «Группой семи» и международными партнерами ЕС» для розыска основной части замороженных российских золотовалютных резервов.

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