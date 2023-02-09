Москва, 9 февраля, 2023, 19:52 — ИА Регнум. Банк России и кредитные организации, определенные правительством РФ, смогут перечислять военнослужащим денежное довольствие. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля, это следует из законопроекта, внесенного правительством в Госдуму.

Иван Шилов ИА REGNUM Военнослужащий армии России

Финансовое обеспечение личного состава в части перечисления денежного довольствия (денежного содержания), заработной платы и иных выплат осуществляется полевыми учреждениями Банка России или кредитными организациями, определенными правительством Российской Федерации, следует из документа.

Кабмин также получит право определять банки, которые станут перечислять денежное довольствие военнослужащим, речь идет о кредитных организациях из числа организаций, отнесенных к категории уполномоченных банков.

Сейчас выплаты на счета военных осуществляют 77 банков, что, как отмечается в сопроводительных документах, «создает предпосылки доступа третьих лиц к персональным данным личного состава, раскрывает принадлежность к Вооруженным силам Российской Федерации».

Представлять законопроект в Госдуме будет замглавы Минобороны Татьяна Шевцова.

Ранее в профильном комитете Госдумы по финрынку сообщили, что намерены поддержать законопроект, так как военная тематика требует дополнительной защиты и контроль за этой дополнительной защитой тоже должен быть эффективным.