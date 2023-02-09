Москва, 9 февраля, 2023, 19:40 — ИА Регнум. Законопроект о возвращении к переходу на летнее и зимнее время намерен внести в Госдуму депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кремлёвские куранты на Спасской башне

«Пришло несколько обращений с просьбой вернуть переход на летнее/зимнее время. Подготовлю соответствующий законопроект и скоро внесу», — сообщил Матвеев в телеграм-канале.

В Российской Федерации и СССР сезонные переводы «стрелок часов» применялись в течение 30 лет с 1981 по 2011 год.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, отменить сезонные переходы на летнее и зимнее время предложил ныне зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он в качестве аргумента приводил то, что из-за этого от стресса страдают коровы, не понимающие, почему доярки начинают приходить к ним в иное время.