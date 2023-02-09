Москва, , 19:06 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что к концу 2023 года должны реконструировать инфраструктуру 18 аэропортов. Об этом глава российского государства заявил в день 100-летия отечественной гражданской авиации на встрече с представителями отрасли.

Новый терминал аэропорта Толмачево в Новосибирске © Владимир Николаев/РИА Новости

«К концу этого года должна быть реконструирована инфраструктура 18 аэропортов, а в следующем году еще 16», — заявил Путин.

Ранее по теме: Путин проведёт встречу с представителями авиаотрасли

Из федерального бюджета на эти цели выделят более 75 млрд рублей (40 млрд рублей в 2023 году и 35,5 млрд рублей в 2024 году).

Владимир Путин подчеркнул, что модернизация аэропортной сети станет хорошим стимулом для развития регионов и России в целом, «сшивать» огромное пространство с экономической точки зрения.

Ранее сообщалось, что 9 февраля президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции примет участие в открытии аэропортов в Новосибирске и Новом Уренгое.