Москва, 9 февраля, 2023, 18:54 — ИА Регнум. Взрыв в жилом доме в Новосибирске, произошедший 9 февраля, является большой трагедией. Об этом заявил, выступая по видео связи на открытии в данном городе аэропорта Толмачёво, президент России Владимир Путин.

Михаил Метцель/РИА Новости Владимир Путин

«После участия в сегодняшней презентации аэропорта вы вернётесь к этой работе. Я и все, кто здесь сегодня собрался, мы выражаем искренние соболезнования всем пострадавшим, семьям пострадавших», — сказал Путин.

Он также выразил соболезнования родным погибших и пожелал выздоровления всем, кто получил травмы во время взрыва и пожара.

Напомним, губернатор Новосибирской области Андрей Травников ранее сообщил, что основная версия, что взрыв в доме произошёл из-за нарушения условий использования газового оборудования. От взрыва погибли три человека, двое находятся в больнице в реанимационном отделении.