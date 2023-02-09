Брюссель, 9 февраля, 2023, 17:26 — ИА Регнум. Десятый пакет антироссийских санкций будет включать ограничения в отношении «пропагандистов», а также политических и военных лидеров РФ. Это заявление 9 февраля сделала председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Урсула фон дер Ляйен

«Они (санкции. — Прим. ИА REGNUM) будут введены против политических и военных лидеров России», — сказала глава ЕК.

Дер Ляйен добавила, что санкции также наложат запрет на экспорт товаров общей суммой €10 млрд. Планируется, что это окажет сильное негативное влияние на российскую экономику.

Напомним, десятый пакет антироссийских санкций Евросоюз готовится ввести 24 февраля, на годовщину начала спецоперации по денацификации Украины.