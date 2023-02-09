Париж, 9 февраля, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Французские СМИ никак не комментируют расследование американского журналиста Сеймура Херша о причастности Вашингтона к подрыву «Северных потоков». Причину этому указал французский политик, лидер партии «Патриоты», экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо.

Zuma/TASS Место утечки газа на газопроводе «Северный поток — 2»

По его словам, признать правоту американского журналиста — значит согласиться с тем, что США намеренно устранили таким образом Россию как конкурента в поставке газа в Европу. К тому же европейские СМИ не освещают расследование о подрыве трубопроводов, чтобы не признавать ложную информацию о конфликте между Россией и Украиной.

«Сейчас доказано, что американцы саботировали газопроводы NordStream при пособничестве норвежцев, конкурирующих с русскими по газу: ни слова в СМИ! Ничего! Очевидно, потому что это раскрыло бы наше полное подчинение и 100% ложное повествование о конфликте!» — написал Филиппо в Twitter.

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Напомним, накануне американский журналист Сеймур Херш разоблачил Вашингтон в вопросе о терактах на «Северных потоках». По его данным, взрыв устроили по указке властей США. В ходе учения НАТО летом 2022 года американские водолазы установили дистанционно управляемые взрывные устройства на трубопроводах.