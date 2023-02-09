Москва, 9 февраля, 2023, 16:06 — ИА Регнум. Законопроект о возможности тратить средства материнского капитала на покупку автомобиля внесла в Госдуму глава комитета по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобиль

Предлагается разрешить тратить средства маткапитала семьям с тремя и более детьми, а также семьям с ребенком-инвалидом.

При этом приобрести разрешается только автомобиль вместимостью не более восьми мест, произведенный на территории России.

Принятие федерального закона улучшит положение семей, повысит их возможности по приобретению автомобиля, отмечает автор инициативы.

Программа материнского (семейного) капитала действует с 1 января 2007 года. За это время (по состоянию на 1 января 2023 года) выдано 12,8 млн государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, в том числе почти 912 тысяч — в течение 2022 года.