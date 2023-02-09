Москва, 9 февраля, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Совещание по теме беспилотников под председательством президента РФ Владимира Путина пройдёт весной. Об этом глава государства заявил 9 февраля на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

Виталий Белоусов/РИА Новости БПЛА

Поручив АСИ экспертно поддержать регионы в том, чтобы создать там современную инфраструктуру для широкого использования беспилотников, а также помочь с формированием спроса на них, президент сказал:

«Весной обсудим результаты всей большой совместной работы на специальном совещании. Пригласим представителей министерств, ведомств, компаний, которые работают в этой области».

Читайте также: Путин дал поручения по развитию беспилотных авиационных систем в России

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце минувшего года Путин поручил до середины февраля создать правительственную комиссию по вопросам развития беспилотных авиационных систем.