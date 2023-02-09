Хартум, 9 февраля, 2023, 14:31 — ИА Регнум. Посетить Россию предложил российский министр иностранных дел Сергей Лавров своему суданскому коллеге Али аль-Садику на встрече 9 февраля. По итогам переговоров главы МИД двух стран провели пресс-конференцию.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Сергей Лавров «Я пригласил господина министра посетить Российскую Федерацию с ответным визитом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров в ходе поездки по странам Африки провёл сегодня в Судане переговоры с председателем Верховного (суверенного) совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом и его заместителем Мухаммадом Хамданом Дагло.