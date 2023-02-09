Москва, 9 февраля, 2023, 13:30 — ИА Регнум. Госдума во втором и в третьем чтении приняла закон мерах социальной поддержки супругов умерших ветеранов боевых действий независимо от условий их проживания и состава членов семьи, передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Меры поддержки будут предоставляться вдовам (вдовцам) ветеранов боевых действий независимо от того, проживают ли они одиноко или совместно с другими лицами. Единственным условием станет отсутствие повторного брака вдовы (вдовца), что предусмотрено и сейчас.

Годовой размер выплаты на одного получателя выплаты в 2023 году составит 26 453,71 рубля.

«Государственная дума продолжит работу над законами в поддержку военнослужащих и их семей. Это наш долг перед солдатами и офицерами, которые защищают страну и обеспечивают безопасность граждан», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя принятие закона.

Сейчас, если супруги погибших военнослужащих проживают не только с детьми, но и с другими членами семьи, например с родителями, закон не позволяет предоставить им те же меры поддержки, что и вдовам, проживающим одиноко или только с детьми.

По данным ПФР по состоянию на 1 мая 2022 года численность получателей выплат составляет 174 152 человека, из них 151 187 человек — члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

Предполагается, что Совфед обсудит закон на заседании 15 февраля.