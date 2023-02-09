Москва, 9 февраля, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Встреча с представителями авиационной отрасли России запланирована у президента Владимира Путина на 9 февраля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Напомним, что сегодня страна отмечает 100-летие отечественной гражданской авиации, пресс-секретарь президента сказал, что Путин проведёт начало рабочего дня в Кремле.

«Будет встреча с представителями авиационной отрасли», — сказал Песков. Также президент дистанционно примет участие в открытии двух новых аэропортов — Толмачёво (Новосибирск) и аэропорта в Новом Уренгое.

Вечером глава государства будет присутствовать на торжественном мероприятии, посвящённом 100-летию гражданской авиации. Состоится вручение государственных наград.

Напомним, в пресс-службе Кремля ранее сообщили, что Путин сегодня встретится с представителями профессионального авиационного сообщества. Он примет участие в церемонии открытия объектов гражданской авиации в режиме видеоконференции.

Кроме того, глава государства примет участие в церемонии открытия объектов гражданской авиации и посетит торжественный вечер в Государственном Кремлёвском дворце, где вручит госнаграды представителям отрасли.