Губкин, Белгородская область, 9 февраля, 2023, 12:27 — ИА Регнум. В городе Губкине Белгородской области 9 февраля столкнулись маршрутка и два легковых автомобиля, в результате чего пострадали пять человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Женщина 1997 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Passat, допустила выезд на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем Nissan Almera под управлением водителя 1970 г. р. и микроавтобусом, осуществлявшим перевозку пассажиров», — сообщили в ведомстве.

Дорожная авария произошла в 8:40 на Железнодорожной улице возле дома №3. Медицинская помощь потребовалась двум водителям легковых машин и троим пассажирам маршрутки.

На место прибыли правоохранители, выясняют обстоятельства ДТП.

Напомним, 27 января в Белгородской области перевернулся военный КамАЗ. Из-за этого пострадали шесть мобилизованных.