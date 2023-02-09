Москва, 9 февраля, 2023, 10:44 — ИА Регнум. Тестовые испытания проходят в зоне спецоперации на Украине новые российские беспилотники-камикадзе РУД-250, заявил 9 февраля глава лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов НИИВК им. М. А. Карцева Виталий Долгов.

Иван Родионов/РИА Новости Военнослужащий ВС РФ во время запуска беспилотника в зоне проведения СВО

По словам Долгова, новые разведывательно-ударные беспилотники развивают скоростью до 170 км/ч. Эти БПЛА могут нести полезную нагрузку до полутора килограммов.

«Это маленькие дроны-камикадзе, — сообщил Долгов в интервью ТАСС. — Первая пробная партия в количестве пяти дронов уже была отправлена в зону СВО».

По его словам, РУД-250 летают без GPS, так что полётом полностью управляет оператор, и траекторию беспилотника в итоге труднее отследить. Планируется в будущем применять РУД-250 для сброса бомб по позициям ВСУ.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кремле заявили, что российский военно-промышленный комплекс реализует ряд программ производства беспилотников разного назначения.