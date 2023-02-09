Киев, 9 февраля, 2023, 10:11 — ИА Регнум. Нападающий футбольного клуба «Шахтёр» и сборной Украины по футболу Даниил Сикан подрался с российским туристом во время сборов в Турции. Об этом сообщает украинский YouTube-канал «Взбiрна».

Иван Шилов ИА REGNUM Футболисты

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Уточняется, что группа российских граждан увидела Сикана в форме «Шахтёра» и стала выкрикивать фразы в поддержку России. Футболист ударил одного из туристов, сбив его с ног. Пострадавший был доставлен в больницу. Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму.

Однако, указывает издание, представителям «Шахтёра» удалось мирным путём уладить инцидент с российскими туристами и полицией.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил сборную России от участия в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года и запретил российским клубам выступать в еврокубках в сезоне 2022/2023.

При этом ассоциация футбола Украины (УАФ) выступила с требованием исключить Российский футбольный союз (РФС) из Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) и Международной федерации футбола (FIFA).