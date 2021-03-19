Глазго, Великобритания, , 08:30 — REGNUM Защитника чешского футбольного клуба «Славия» Ондржея Куделу избили в подтрибунном помещении после матча с шотландским «Рейнджерс» в Лиге Европы. Об этом 19 марта сообщает Seznam Zpravy.

После инцидента «Славия» вызвала полицию и в её сопровождении села в автобус и уехала в гостиницу.

Отмечается, что конфликт мог возникнуть на расовой почве между Куделой и игроком «Рейнджерс» Гленом Камарой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Славия» обыграла «Рейнджерс» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и вышла в четвертьфинал Лиги Европы.

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