Тегеран, 9 февраля, 2023, 08:54 — ИА Регнум. Две тысячи автомобилей собирается к концу марта 2023 года поставить в Россию иранский автопроизводитель Iran Khodro, а компания Saipa — свыше 20 тысяч автомашин ежегодно. Об этом 9 февраля рассказал посол РФ в Иране Алексей Дедов.

Artem Sobolev/globallookpress.com Иранский автомобиль Iran Khodro Tara

«В планы крупнейшего автоконцерна Iran Khodro («Иран Ходро») входит поставка двух тысяч автомобилей собственного производства в Россию до конца 1401 иранского календарного года, что соответствует 20 марта 2023 года», — заявил он в интервью РИА Новости.

Также Дедов уточнил, что в настоящее время иранская компания Saipa проводит переговоры с дистрибьюторами из РФ на тему того, чтобы каждый год поставлять в нашу страну свыше 20 тысяч автомашин.

В то же время посол РФ обратил внимание на то, что на данный момент не решены вопросы с сертификацией и формированием сети дилеров, из-за чего даты поставок иранских автомобилей на российский рынок могут сместиться.

Кроме того, он добавил, что в данный момент российская и иранская сторона проводят переговоры о возможности совместного автомобильного производства и компонентов к автомашинам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в Иране Алексей Дедов заявил, что позиция Тегерана, касающаяся Крыма и новых российских регионов, не повлияет на отношения Ирана и России и на развитие сотрудничества между двумя странами.