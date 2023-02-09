Москва, 9 февраля, 2023, 08:34 — ИА Регнум. В ряду подрыва «Северных потоков» и землетрясения в Турции депутат Госдумы Валерий Селезнёв (ЛДПР) видит желание США монополизировать поставки собственного СПГ в Европу.

Владимир Федоренко/РИА Новости Валерий Селезнев

«Как развивается программа разработки сейсмического оружия в США, не очень понятно, и доказывать, что страшная трагедия в Турции — дело их рук, скорее всего, сегодня так же слабо перспективно, как и их авторство подрывов «Северных потоков», — отметил Селезнёв в телеграм-канале.

США готовы, пользуясь случаем, максимально усилить экономический и политический шантаж к столкнувшимся с немыслимыми трудностями Турции и главе государства Реджепу Тайипу Эрдогану, добиваясь отказа от помощи России в украинском конфликте и признания права вступления Швеции и Финляндии в НАТО, рассуждает парламентарий.

«И, конечно же, Америка сделает все для того, чтобы устранить любое препятствие на пути монополизации поставок собственного СПГ в Европу», — добавил депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, общее число погибших в результате землетрясения на юго-востоке Турции составило 12 391, пишет агентство Anadolu со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям республики.