Глава КНДР принял участие в большом военном параде

Пхеньян, , 08:30 — REGNUM Северокорейский лидер Ким Чен Ын принял участие в ночном военном параде в Пхеньяне, посвящённом 75-летию со дня основания армии КНДР, сообщает 9 февраля агентство «Рёнхап».

Ким Чен Ын Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно фотографиям, опубликованным северокорейскими СМИ, Ким Чен Ын в сопровождении высокопоставленных военных и партийных чиновников подошёл к трибуне, чтобы посмотреть военный парад.

Одетый в длинное чёрное пальто и в фетровой шляпе на голове, лидер КНДР улыбался и махал рукой толпе. Его одежда напоминала одежду покойного основателя страны Ким Ир Сена.

Северокорейские СМИ не опубликовали никакого отчёта о деталях прошедшего военного парада, в том числе о том, произносил ли Ким Чен Ын речь.

Согласно спутниковым снимкам американской компании Maxar Technologies, Корейская народная армия, похоже, продемонстрировала ряд новых баллистических ракет, в том числе межконтинентальную баллистическую ракету Hwasong-17 на мобильной пусковой установке.

Хотя многие из ракет остаются неопознанными, некоторые наблюдатели высказали предположение, что среди участвовавших в параде ракет могла присутствовать и твёрдотопливная ракета, работа над которой в КНДР завершилась совсем недавно.

Напомним, что с тех пор, как Ким Чен Ын пришел к власти, в Пхеньяне было проведено 13 военных парадов.

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