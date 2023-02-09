Луганск, 9 февраля, 2023, 08:23 — ИА Регнум. Из-за успехов российских войск руководство вооружённых формирований Украины вынуждено вести переброску дополнительных сил и средств, а также использовать резервы, в том числе — из западной части страны. Об этом 9 февраля сообщил военный эксперт Андрей Марочко в своём телеграм-канале.

Министерство обороны РФ/РИА Новости Подбитый танк ВСУ

Как указал военный эксперт, успехи Вооружённых сил (ВС) РФ в зоне спецоперации вынудили киевское руководство вести переброску дополнительных сил и средств, а также задействовать свои резервы.

Также он уточнил, что ВСУ перебрасывают из Харькова через Купянск технику и личный состав в районы Сватово и Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР).

«По информации, которая еще требует дополнительного подтверждения, эти подразделения прибыли в Харьков с Западной Украины и являлись личным резервом [главкома ВСУ] Залужного», — написал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что американская компания SpaceX ограничила использование Украиной спутников Starlink в военных целях, в том числе для управления дронами.