Анкара, 9 февраля, 2023, 07:55 — ИА Регнум. Землетрясение, произошедшее в Турции, не могло вызвать цунами в акватории Чёрного моря, специалистами такое явление зафиксировано не было. Об этом рассказал 9 февраля сотрудник информационно-обрабатывающего центра «Владивосток», службы предупреждения о цунами Петр Горелов в беседе с РИА Новости.

Serdar Ozsoy/Keystone Press Agency/Global Look Press Последствия землетрясения в Турции

Как пояснил специалист, цунами в акватории Чёрного моря не было, так как эпицентр землетрясения магнитудой 7,7, произошедшего в Турции 6 февраля, находился в континентальной части страны, далеко от побережья. Для появления цунами нужно, чтобы эпицентр подземных толчков располагался в акватории моря.

При этом турецкий телеканал NTV сообщил, что в турецком Искендеруне, крупном городе, расположенном на побережье Средиземного моря на юге Турции, после землетрясения поднялся уровень моря. Были затоплены автодороги в прибрежной зоне, власти эвакуировали жителей города, а также банки и торговые объекты.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате землетрясения в Турции погибло более 12 тыс. человек. В спасательных операциях принимают участие около 104 тыс. человек.