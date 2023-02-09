Вашингтон, 9 февраля, 2023, 07:33 — ИА Регнум. Американская компания SpaceX ограничила использование Украиной спутников Starlink в военных целях, в том числе для управления дронами, сообщает Reuters.

dpsu.gov.ua Дрон

Об этом заявила президент SpaceX Гвинн Шотвелл. По её словам, интернет Starlink никогда не предназначался для превращения в оружие.

Говоря об использовании сервисов Starlink для управления украинскими беспилотниками, Шотвелл сказала, что у компании есть способы, с помощью которых она может ограничить такое применение систем интернета. И SpaceX якобы уже так и сделала.

Шотвелл не объяснила, какие именно шаги были предприняты компанией. Она отметила, что использование сетей Starlink для украинских беспилотников в военных целях не попадало под соглашение между SpaceX и властями Украины.

Напомним, что ВФУ регулярно использовали систему Starlink в военных целях.