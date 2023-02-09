В Японии продолжается коррупционный скандал, связанный с проведением Олимпийских игр в Токио

Токио, , 05:13 — REGNUM Японская прокуратура арестовала бывшего исполнительного директора оргкомитета токийской Олимпиады, сообщает 8 февраля агентство «Киодо Цусин».

Арест Victor

Ясуо Мори предъявлено обвинение в коррупции и мошенничестве. Он подозревается в том, что играл ведущую роль в фальсификации заявок на получение контрактов при проведении предыгровых мероприятий и соревнований. Также его подозревают в нарушении антимонопольного законодательства.

Сумма контракта на проведение предыгровой подготовки и соревнований на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио в 2021 году составила около 40 млрд иен ($303 млн).

Кроме Мори, арестованы ещё три человека: Кодзи Хэмми, бывший руководитель японского рекламного гиганта Dentsu, и официальные лица из компаний по организации мероприятий Cerespo и Fuji Creative.

Губернатор Токио Юрико Коикэ заявила, что арест Мори «крайне прискорбен». Она сказала, что попросила ликвидационную комиссию распущенного оргкомитета продолжить сотрудничество с прокуратурой.

Национальный олимпийский комитет Японии заявил, что воспринимает арест Мори «чрезвычайно серьёзно».

В ходе коррупционного скандала, связанного с проведением Олимпиады, бывшему руководителю организационного комитета игр Харуюки Такахаси четыре раза предъявляли обвинения в получении взяток на общую сумму около 198 миллионов иен ($1,5 млн) в обмен на помощь компаниям в выборе спонсоров или маркетинговых агентов.

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