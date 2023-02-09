Вашингтон, 9 февраля, 2023, 04:42 — ИА Регнум. Расследование в отношении сына и брата президента США Джо Байдена — Хантера и Джима Байденов не продвинется далеко, заявил в интервью телеканалу PBS сам американский лидер.

Chris Kleponis/ZUMA/TASS Президент США Джо Байден, его сын Хантер Байден и внук Бо Байден

Глава государства отметил, что за преследованием стоят его политические оппоненты. Байден считает, что они смогут лишь распространить разные вымышленные факты против его семьи.

При этом президент выразил уверенность, что само расследование в отношении Хантера и Джима не вызовет интереса у общественности в США. Республиканцы заподозрили сына и брата американского лидера в «торговле влиянием».

Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября члены Республиканской партии Джеймс Комер и Джим Джордан заявили, что Джо Байден принимал активное участие в зарубежных сделках Хантера Байдена.