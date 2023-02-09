Нью-Йорк, США, 9 февраля, 2023, 04:13 — ИА Регнум. Передача Западом сотен новых танков Украине не повлияет на ход боевых действий в рамках специальной военной операции России, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя 8 февраля на заседании Совета Безопасности организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

Он напомнил, что с начала спецоперации российскими войскамии было уничтожено более 7,5 тысячи танков ВСУ.

«Если с начала специальной военной операции год назад мы уже уничтожили более семи с половиной тысяч имевшихся у Украины и поставленных ей танков, то сто, двести, триста новых танков погоды, что называется, не сделают», — сказал дипломат.

Небензя подчеркнул, что цель созванного заседания не сводится исключительно к призывам остановить поставки Киеву западного оружия. Вместе с тем постпред подчеркнул, что этот вопрос важен «прежде всего для самой Украины».

Он также добавил, что Россия понимает, что, пока ВСУ могут воевать, поток оружия не прекратится.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля министр национальной обороны и вице-премьер Польши Мариуш Блащак заявил, что Германия решила передать Украине слишком мало танков Leopard 2, и это разочаровывает Варшаву.