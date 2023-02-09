Тегеран, 9 февраля, 2023, 04:07 — ИА Регнум. Позиция Тегерана, касающаяся Крыма и новых российских регионов, не повлияет на отношения Ирана и России и на развитие сотрудничества между двумя странами. Об этом 9 февраля заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Иране Алексей Дедов.

kremlin.ru Владимир Путин и Сейед Али Хаменеи

Как отметил посол, Москве хорошо известна позиция Тегерана по этому вопросу, а недавнее заявление главы МИД Ирана не является для России чем-то новым.

«Это никак не противоречит имеющимся двусторонним договоренностям в других областях. Видим, что сотрудничество плодотворно развивается и этот фактор не оказывает негативного влияния», — сказал Дедов.

Посол подчеркнул, что Иран с самого начала СВО занял взвешенную позицию, а иранский лидер Али Хаменеи неоднократно заявлял, что основной причиной кризиса на Украине является экспансионистская политика США и НАТО.

Напомним, что в январе министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан заявил о непризнании Тегераном вхождения в состав России Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.