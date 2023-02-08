Нью-Йорк, США, 9 февраля, 2023, 02:07 — ИА Регнум. Взрослый и двое подростков получили ранения в результате стрельбы возле здания старшей школы в городе Нью-Йорке. Об этом 8 февраля сообщила газета New York Post.

ru.torange.biz Стрельба

Уточняется, что стрельба началась около 14:00 по местному времени (22:00 мск) возле здания старшей школы Вильямсбург Чартер, расположенной в Бруклине. Отмечается, что нападавший начал стрельбу в момент, когда ученики выходили из школы после окончания занятий.

В результате ЧП огнестрельные ранения получили девочка 15 лет и юноша 17 лет. Работник школы, мужчина 37 лет, получил ранение в шею. Все пострадавшие были госпитализированы, их состояние врачи расценивают как стабильное.

Нападавший с места происшествия скрылся, его личность устанавливается. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.