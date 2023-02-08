Вашингтон, 8 февраля, 2023, 23:44 — ИА Регнум. Азия способна стать новым регионом, где вспыхнет конфликт по аналогии с украинским, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 8 февраля на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

По его словам, союзники по Североатлантическому альянсу имеют «реальную обеспокоенность» по ситуации в Азии, и это обсуждалось на переговорах в Вашингтоне. Генсек отметил, что Китай следит за ситуацией вокруг Украины и изучает действия сторон, которые могут отразиться на будущих решениях КНР.

Столтенберг обвинил Пекин в наращивании своих военных возможностей, в попытках установить контроль над Южно-Китайским морем и угрозах Тайваню. Кроме того, он утверждает, что Китай углубляет стратегическое партнерство с Россией, намеревается взять под контроль критическую инфраструктуру разных стран и нарушает права человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года Йенс Столтенберг заявил, что РФ и КНР якобы «открыто бросают» вызов мировому порядку, основанному на правилах. 7 января генсек предупредил, что миропорядок Запада находится под угрозой из-за развития сотрудничества Москвы и Пекина. Он призвал страны НАТО сплотиться.