Нью-Йорк, США, 8 февраля, 2023, 23:28 — ИА Регнум. Сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что считает конфликт на Украине спровоцированным. Соответствующее заявление музыкант сделал 8 февраля на заседании Совбеза ООН по Украине, где Уотерс выступил по приглашению России.

Василий Иванов ИА REGNUM Роджер Уотерс

«Хочу высказать то, о чем думают многие тысячи людей, в том числе здесь, в Нью-Йорке, и в других странах. Мы желали бы мира Украине, но ее разрывает война, и это происходит из-за того, что все больше оружия поступает в это многострадальное государство. Когда Россия ввела войска на Украину, это не было безосновательным. Поэтому я осуждаю тех, кто спровоцировал Россию, и делаю это самым решительным образом», — отметил Уотерс.

Уотерс обратил внимание Совбеза ООН, что за эскалацию кризиса на Украине ответственность несут западные страны, поставляющие вооружение Киеву.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высоко оценил речь Роджера Уотерса на заседании Совбеза ООН.