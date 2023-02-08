В Москве на Мичуринском проспекте произошла дорожная авария с шестью пострадавшими

Москва, , 23:19 — REGNUM По меньшей мере шесть человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на Мичуринском проспекте в Москве, 8 февраля сообщается в телеграм-канале прокуратуры российской столицы.

ДТП Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В ДТП столкнулись автомобили Mercedes и BMW. Отмечается, что водитель первого автомобиля не уступил дорогу второй машине на перекрестке.

В результате аварии была госпитализирована пассажира BMW.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля в Усть-Лабинском районе Краснодарского края произошло столкновение двух легковых автомобилей. В ходе аварии пострадали семь человек.

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