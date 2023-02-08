Москва, 8 февраля, 2023, 23:19 — ИА Регнум. По меньшей мере шесть человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на Мичуринском проспекте в Москве, 8 февраля сообщается в телеграм-канале прокуратуры российской столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

В ДТП столкнулись автомобили Mercedes и BMW. Отмечается, что водитель первого автомобиля не уступил дорогу второй машине на перекрестке.

В результате аварии была госпитализирована пассажирка BMW.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля в Усть-Лабинском районе Краснодарского края произошло столкновение двух легковых автомобилей. В ходе аварии пострадали семь человек.