Берлин, , 19:22 — REGNUM Санкции США, которые должны, казалось бы, наказывать тех, в отношении кого они введены, на самом деле работают против экономических партнеров Вашингтона. Те под воздействием санкций вынуждены разрывать выгодные контракты, в частности, с Россией, Кубой, Ираном и другими странами и обращаться к невыгодным предложениям США. Такое мнение высказано 8 февраля в статье немецкого еженедельника Focus.

Вместо рыночных механизмов в экономике начала действовать санкционная монополия, отмечают авторы публикации. Они приводят в пример ситуацию, когда вместо более дешевого российского газа ряду стран Европы пришлось покупать дорогой американский сжиженный газ.

«За неимением альтернатив немцы, французы и другие страны НАТО импортируют теперь определенные товары из США против собственной воли»,— сказано в статье.

О том, что санкции США и Евросоюза в отношении России оказались неэффективными и не нанесли ожидаемого Западом ущерба экономике страны, не раз отмечали российские политики и эксперты. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин в августе 2022 года заявил, что санкции бумерангом ударили по США и Евросоюзу.

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