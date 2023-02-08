Астана, 8 февраля, 2023, 17:14 — ИА Регнум. В Казахстане введены новые требования для оформления постоянного проживания для иностранцев. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба МВД республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Отмечается, что ужесточается требование к загранпаспортам. Будет недостаточно того, чтобы они были не просрочены.

«Теперь иностранцам необходимо предоставлять свой заграничный паспорт, срок действия которого будет составлять не менее 180 календарных дней на день подачи заявления на постоянное проживание», — говорится в сообщении.

Кроме того, во время оформления постоянного проживания нужно, чтобы присутствовал собственник жилья, где будет жить иностранец. У этого адреса должен быть «регистрационный код», подтверждающий, что он не фиктивный.

Напомним, в Казахстане в январе ужесточили условия нахождения в стране для иностранцев, которые не имеют визы или разрешения на постоянное проживание. Иностранным гражданам в течение полугода запрещено находиться в стране более 90 дней.