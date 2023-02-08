Вашингтон, 8 февраля, 2023, 16:47 — ИА Регнум. Журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что летом 2022 года водолазы ВМС США установили под «Северным потоком» дистанционно активируемую взрывчатку. Сообщение журналист опубликовал на своем сайте в среду, 8 февраля.

Zuma/TASS Военные учения Baltops 22

«Прошлым летом водолазы Военно-морских сил США, действуя под видом учений НАТО, известных как Baltops 22, заложили дистанционно активируемые взрывные устройства, которые спустя три месяца уничтожили три из четырех трубопроводов «Северного потока», — написал журналист.

Отмечается, что представитель Белого дома Эдриенн Уотсон, отвечая на просьбу прокомментировать данную информацию, заявила, что «это ложь и полный вымысел».

Ранее генеральный прокурор Германии Петер Франк признал, что ФРГ не располагает доказательствами причастности России к взрывам на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2».