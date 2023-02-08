Москва, 8 февраля, 2023, 15:56 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект о государственном фоновом мониторинге состояния вечной мерзлоты, передает корреспондент ИА REGNUM 8 февраля.

Павел Львов/РИА Новости Один из островов в составе архипелага Земля Франца-Иосифа

«Информация будет для всех доступной и бесплатной», — отметил замглавы Минприроды Сергей Антропенко.

Создание государственного фонового мониторинга состояния многолетней (вечной) мерзлоты предлагается осуществить на базе наблюдательной сети Росгидромета в два этапа: I этап — «пилотный», II этап — «основной».

Первый этап реализации (запланирован на 2023 год) направлен на разработку методов и технологий мониторинга состояния вечной мерзлоты, проверку этих методов и технологий в Арктической зоне России. Пункты мониторинга расположены на архипелагах Шпицберген, Земля Франца-Иосифа, Северная Земля.

Второй этап реализации (запланирован на 2024–2025 годы) направлен на организацию государственного фонового мониторинга состояния многолетней (вечной) мерзлоты на всей территории криолитозоны страны.

В целом на реализацию проекта потребуется порядка 1,7 млрд рублей, уточнили в Минприроды.