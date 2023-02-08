Москва, 8 февраля, 2023, 15:01 — ИА Регнум. Москва ранее по дипломатическим каналам объясняла Вашингтону несостоятельность обвинений в адрес России о несоблюдении положений Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но в США это продолжают игнорировать. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, обнародованном 8 февраля на сайте российского министерства.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

«Мы не намерены оставлять без надлежащего ответа враждебные действия США, которые ставят под вопрос актуальность ряда важнейших положений ДСНВ», — говорится в сообщении.

В МИД РФ отметили, что категорически отвергают обвинения со стороны США, так как Россия в рамках контроля над вооружениями предпринимает действия, адекватные тем, что предпринимает американская сторона, что предусмотрено положениями ДСНВ.

Напомним, между Россией и США действует договор СНВ-III, предполагающий взаимное сокращение арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений. В январе 2021 года его продлили до февраля 2026 года.