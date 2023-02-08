Москва, 8 февраля, 2023, 14:45 — ИА Регнум. До восьми человек выросло число погибших в результате взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в городе Ефремове Тульской области. Об этом 8 февраля рассказали в региональных экстренных службах.

Ольга Тихонова/РИА Новости Обрушение в результате взрыва бытового газа подъезда пятиэтажного панельного жилого дома в городе Ефремов Тульской области

«Уже восемь погибших [при взрыве в Ефремове]», — приводит слова представителя экстренных служб РИА Новости.

При этом ранее сообщалось о шестерых погибших в результате взрыва газа в Ефремове.

Отметим, взрыв газа в Ефремове в пятиэтажном панельном жилом доме по адресу улица Химиков, дом №2 прогремел вечером 7 февраля и в результате него произошло обрушение одного из подъездов.