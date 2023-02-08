Куала-Лумпур, 8 февраля, 2023, 14:31 — ИА Регнум. Шесть туристов погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Малайзии. Об этом в среду, 8 февраля, сообщает местное издание Star.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

Уточняется, что авария произошла в результате столкновения туристического автобуса с отбойником. На место было немедленно отправлено подразделение пожарных из шести человек и одной единицы техники.

По информации источника, всего в момент ДТП в автобусе находились 14 человек, тела шестерых погибших были переданы полиции.

Ранее в пресс-службе УГИБДД по Краснодарскому краю сообщалось, что во вторник, 7 февраля, в регионе в результате ДТП пострадали семь человек.