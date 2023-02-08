Лавров впервые посетил Мавританию с рабочим визитом

Нуакшот, , 14:11 — REGNUM Президент Мавритании Мохамед ульд Газвани и прибывший в столицу республики Нуакшот министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводят переговоры. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба МИД РФ.

Сергей Лавров © Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Сообщений для прессы не было, встреча проходит в закрытом формате. В пресс-службе отметили, что это первый визит Лаврова в Мавританию.

«Рассматриваем визит С. В. Лаврова в Мавританию как важный шаг на пути развития традиционных отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между двумя нашими странами», — отметили в МИД РФ.

Стоит отметить, Лавров прибыл в Нуакшот с рабочим визитом 7 февраля. До этого Мавританию официально посещал министр иностранных дел СССР в 1964 году.

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