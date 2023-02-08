Bloomberg: визит Лаврова в Судан застал врасплох США и страны ЕС

Вашингтон, , 13:11 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров совершает поездку по странам Африки. В рамках рабочего визита он намерен посетить Судан, что вызвало переполох в ряде стран ЕС и США. Причиной стало то, что в этот же день у шести послов стран ЕС и США давно запланирована поездка в Судан, пишет Bloomberg.

Сегрей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Визит шести послов из Европы и США в Судан планировался давно, а переговоры в тот же день с участием главы МИД РФ застали врасплох западные столицы», — приводит издание данные от своего источника.

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Напомним, глава российского МИД в январе–феврале 2023 года совершает визит в ряд стран Африки. В частности, на днях он был в Мали. Первый с момента установления дипломатических отношений визит в Мавританию проходит сегодня, 8 февраля. Лавров встретится с президентом Мухаммедом ульд аш-Шейх аль-Газуани и главой МИД Мохаммедом Салем Ульд Мерзугом. В рамках встреч запланировано обсуждение ситуации в Северной Африке и на Ближнем Востоке.